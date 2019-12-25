25.12.2019 | 19:05

Заросли рядом с расселенным домом на улице Леонова спилили, но вывезти почему-то забыли. Теперь они лежат между тротуаром и многострадальной двухэтажкой, которая и без того выглядит страшно с выбитыми окнами и следами пожаров.

«Этот дом стоит уже лет 10, наверное, в таком состоянии. Почему его в таком состоянии держат, я вообще понять не могу. Он не один такой по городу, за нашим домом такой же стоит. Бесхозяйственность», - отметила жительница Пензы Галина Андреевна.

О разросшихся кустах журналисты «Службы 11» рассказывали в конце мая. Тогда появившаяся зелень, с одной стороны, маскировала не раз горевшее здание, которое никак не разберут, а с другой - очень сильно выпирала на тротуар, мешая людям ходить. Двое не могли разойтись, нужно было останавливаться и пропускать того, кто шел навстречу.

«Можно где угодно и через трубу пролезть, а зачем? Это все должно быть подрезано так, чтобы было удобно ходить, но о нас никто не заботится», - пожаловалась женщина.

Все лето расселенное здание частично было скрыто от глаз. Когда листва опала, функцию ширмы кусты выполнять перестали и их спилили.

«Так разрослись, что полдороги закрывали. А почему не вывезут - не могу ответить», - затруднилась горожанка.

Оперативно ветки не вывезли даже вопреки тому, что лежат они не где-то во дворе, а на красной линии.