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Из жизни | Пассажиры ждут возвращения павильона на остановку на улице Кирова

23.12.2019|15:31
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«А кто его знает? Кто-нибудь украл, наверное», - предположил прохожий.

Пропажа павильона на Кирова не оставила пассажиров равнодушными. Местные, кто часто там бывает, знали, что тротуар ремонтировали, выкладывали плиткой, потому и убрали конструкцию. Приезжие, кто помнит старый навес, отметили, что стало неудобно.

«От дождя можно укрыться, от снега на остановке», - отметила женщина.

Конструкция была уже привычной пустышкой. Обычно с улиц убирали старые, совмещенные с торговыми точками. А эта простояла недолго - до обновления пешеходной зоны. На павильон не жаловались, лишь на участок под ним.

«Площадка не очень ухоженная, хотелось бы, чтобы было более комфортно для нас. Тут есть люди, которые ограничены в подвижности. Здесь им будет некомфортно, а может, даже опасно», - рассказала горожанка.

В 2019-м реставрировать тротуар стали осенью, погода не благоприятствовала процессу, и работы затянулись. Пассажиры все ждали возвращения конструкции.

«Очень нужна. Я вот накупила, а мне даже некуда поставить», - пожаловалась пензячка.

Но необходим и ремонт нового тротуара: выпавшие плитки уже разлетелись по территории, о них спотыкались прохожие.

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