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Из жизни | На улице Кирова вылетела часть тротуарной плитки

10.12.2019|18:56
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Недолго продержалась плитка, уложенная летом. Напротив дома № 10 на улице Кирова тротуар рядом с остановкой общественного транспорта будто кто-то толкает снизу: он изгибается, и в итоге отдельные секции полностью вылетают. Некрасиво и обидно за бюджетные деньги, говорят прохожие.

«Он выпуклый. Может, там тополя корень, мы же не знаем, а тополь - он любой асфальт выбьет», - отметил Петр Андреевич.

Мало того что некрасиво - еще и опасно. Не все вовремя замечают неровности под ногами. Особенно пожилые рискуют: глаза не видят, ноги не поднимаются.

«Очень опасно, заглядишься - и там будешь. Деньги играют роль, сейчас все ради денег, за спасибо никто не делает. Они с квадратного метра делают: уложил 100 квадратных метров - получи», - пояснил Петр Андреевич.

На участок установлена гарантия, он должен быть отремонтирован за счет подрядчика. Главное, чтобы чиновники вовремя заметили брак и добились укладки плитки заново.

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Гость|10.12.2019 19:08|

penzainform.ru писал(a):

Может, там тополя корень, мы же не знаем, а тополь - он любой асфальт выбьет»,
Истину глаголет! Все проблемы только от тополей, рубить их под корень!

Гость|10.12.2019 19:12|

ВЕСНОЙ ВСЁ УПЛЫВЕТ. Фирма к тому времени обонкротится.

Гость|10.12.2019 19:13|

Любуйтесь работой Кувайцева и Агамагомедова.

Гость|10.12.2019 19:14|

Технология абсолютно не соблюдалась джамшудами,да и откуда им знать ее!? Главное откаты хорошие получились.

Гость|10.12.2019 19:14|

При И.В.Сталине поставили бы к стенке.

Гость|10.12.2019 19:28|

и это только начало. По весне и площадь Ленина такая будет.

Гость|10.12.2019 19:35|

В Новосибирске депутаты торжественно открыли туалет и транспортную остановку в микрорайоне «Белые росы».

Гость|10.12.2019 19:38|

Вот это прорыв! Весной весь город так будет выглядеть!

Гость|10.12.2019 19:39|

ЖОПОРУКИЕ "МАСТЕРА"

Имя: Гость
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