10.12.2019 | 18:56

Недолго продержалась плитка, уложенная летом. Напротив дома № 10 на улице Кирова тротуар рядом с остановкой общественного транспорта будто кто-то толкает снизу: он изгибается, и в итоге отдельные секции полностью вылетают. Некрасиво и обидно за бюджетные деньги, говорят прохожие.

«Он выпуклый. Может, там тополя корень, мы же не знаем, а тополь - он любой асфальт выбьет», - отметил Петр Андреевич.

Мало того что некрасиво - еще и опасно. Не все вовремя замечают неровности под ногами. Особенно пожилые рискуют: глаза не видят, ноги не поднимаются.

«Очень опасно, заглядишься - и там будешь. Деньги играют роль, сейчас все ради денег, за спасибо никто не делает. Они с квадратного метра делают: уложил 100 квадратных метров - получи», - пояснил Петр Андреевич.

На участок установлена гарантия, он должен быть отремонтирован за счет подрядчика. Главное, чтобы чиновники вовремя заметили брак и добились укладки плитки заново.