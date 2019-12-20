20.12.2019 | 15:25

Создать условия для удобного пересечения железной дороги просят жители района КПД. Через рельсы они перебираются с улицы Саранской и проезда Победы на улицу Каракозова. Настил, наполовину сломанный, теперь обледенел.

«Человеческий переход - чтобы освещенный был, чтобы можно было пройти спокойно людям. Здесь вот один дом, второй, третий - все люди ходят сюда на остановку. Когда мы сюда вселялись, был проход, а сейчас нам не разрешили ходить. Это детский сад», - отметил местный житель Михаил Иванович.

Спуск с насыпи пока еще служит всем, но вскоре будет удобен только для тех, кто может удержаться на льду.

Вячеслав Николаевич когда-то трудился дворником и замечал, как дети, не всегда осознавая, что творят, веселятся на склоне.

«Я даже удивлялся: вот стоит тут дедушка, его внучок катается здесь, горка накатана, а люди рядом ходят. Я ругался с ними, шлак брал и посыпал, люди были очень довольны. Но на меня ругались, выходили на балкон: домой таскаем этот шлак, у нас дома грязно! А другие говорили спасибо», - рассказал мужчина.

Неудобно, но шагать в обход, делая крюк километра в полтора, люди не согласны. Транспортный прокурор тоже в свое время заострял внимание на проблеме.

«Сейчас задача и городских властей, и «РЖД», и наша - совместными усилиями добиться, чтобы переходов было больше, и свести к минимуму травмирование на железной дороге», - заявлял Сергей Гусев.

На Пролетарской настил через рельсы переоборудовали, теперь и доски ровные, и поручни есть. Это сделали после несчастного случая. Наверное, должно произойти такое же, размышляют обитатели района КПД.

«Если бы у меня возможность была, здесь бы поручни сделал, потому что люди ходят, падают. Я тоже здесь падал несколько раз», - признался горожанин.

Трудный путь преодолевают сотни человек в день. Очень много школьников и студентов.