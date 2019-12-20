20.12.2019 | 15:48

«А из нашего окна стихийная свалка видна» - так могут сказать жители дома № 58 на Придорожной. Там опиливали деревья, только вот вывозить ветки не стали. Свалили в кучу, чтобы покомпактнее лежали, и оставили.

Осенью, к счастью, гора не вспыхнула от случайно брошенного окурка, повезло. Теперь, скорее всего, она будет расти за счет мусора. Часто его начинают кидать прохожие: все равно грязно.

Позади двухэтажки ситуация усугубляется соседством с газораспределительным пунктом. Появление огня грозит уже не просто большим костром, а взрывом.

Контейнер стоит всего в нескольких метрах. Сейчас он пуст, и рядом с ним относительно чисто. Не сравнить с тем, что творилось летом.

«Местные жители такие. Люди идут с мешками и сюда бросают. С любой улицы - мы не знаем, откуда», - жаловалась женщина.

Журналисты «Службы 11» прошлись по памятному с лета маршруту, чтобы проверить, насколько теперь там чисто. К сожалению, надежды не оправдались - мусора стало только больше. Как на пути к железной дороге, так и на другой ее стороне есть и опиленные, и брошенные кусты.

«Всегда в посадках все навалено, набросано», - рассказала местная жительница.

«Здесь давно никто ничего не делал. Летом будет сухо, кто пройдет, окурок бросит, может загореться. Никому не надо. Здесь все время так», - отметил мужчина.

Возле гаражей на улице Маресьева - тоже свалка. Получается, весь путь из Цыганского Поселка к Бугровке усеян спиленными кустами и мусором. Вряд ли там хоть раз высаживался коммунальный десант.