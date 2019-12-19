19.12.2019 | 18:10

Зима - время капитального ремонта кровли. На Циолковского, 9, его должны были завершить, но, возможно, на Новый год еще только будет провозглашен тост за скорейшее окончание работ. Людям хочется верить, что за оставшиеся полмесяца мастера все успеют.

«Это какой-то ужас, что творится», - отметила горожанка.

Сергея Евгеньевича волнует также, восстановят ли ему квартиру. Жилье залило, когда старую кровлю демонтировали, а пленку вовремя не натянули. Это было в октябре.

«Затопило весь третий этаж, коридор, комнату, лоджию и часть нашего коридора в квартире. Натяжной потолок тоже протекал, был пузырь надутый, подрядчики вызвали, своими силами справились», - рассказал мужчина.

На сайте регионального фонда капитального ремонта размещена информация: подрядчик обязан восстановить испорченное имущество или возместить ущерб, если он нанесен по вине организации. Сергей Евгеньевич ожидал, что это сделают до конца года. Но рабочие пока с кровлей не закончили - монтируют водостоки. А дел еще невпроворот.

«Дома больше половины не покрыто», - сообщила местная жительница.

В региональноя фонде капремонта точные сроки завершения, а также восстановления квартир намерены сообщить после рассмотрения официального запроса.