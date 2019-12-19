19.12.2019 | 15:10

Пензенцы не перестают жаловаться на состояние контейнерных площадок: и грязно, и емкости заполняются быстро.

«Вот сегодня только чисто, а в основном завалено вокруг все», - рассказал мужчина.

Коммунальные службы не так уж и виноваты, пензенцы признают, что не настолько они плохи. А вот человеческий фактор играет существенную роль.

Съемочная группа «Службы 11» заметила, как некие граждане решили распотрошить диван в поисках металлических деталей, но им помешали. Если бы мужчин не спугнули, то валялись бы клочки обивки по всем закоулочкам улицы Вяземского.

На Пролетарской постоянный клиент контейнерных площадок что-то успел отыскать быстрее конкурентов.

«Четыре бомжа ходят регулярно, четыре мусорки они обходят», - пояснила женщина.

Есть еще один важный момент. Контейнерные площадки ставят так, чтобы удобно было подъезжать мусоровозу, но, помимо него, к ближайшим бакам подруливают и другие водители.

«Если бы загородили, было бы хорошо. Здесь беспрерывно машина за машиной, складывают и складывают, и попробуй сделать замечание - оскорбят. Вот вам и ответ», - отметила горожанка.

Птицы тоже вносят свою лепту в создание беспорядка. Но их вклад - мизер по сравнению с тем, что делают сами жители.