19.12.2019 | 18:28

Тяжелая техника, очищающая улицу Кирова от снега, тоже страдает от гололеда, что уж говорить о прохожих. Лишь немногие чувствуют себя уверенно и спокойно шагают по плитке. Большинство аккуратно выбирают подходящее место для каждого шага.

«Очень плохо, очень опасно, желалось бы лучшего. С асфальтом как-то не так», - рассказала женщина.

«Скользко. Посыпали, а сейчас пока не посыпают», - отметил мужчина.

«Как видите, скользко, ну а что делать? Наверное, надо убираться лучше, и все», - пояснил горожанин.

«Болото, плохо идти, я полные сапоги залила», - пожаловалась пенсионерка.

У кого-то не находится даже цензурных слов для описания положения. Однако есть и оптимисты, привыкшие к жизненным сложностям на своем пути. Все познается в сравнении, говорят они.

«Ну здесь почищен тротуар, удобно. Нормально. Если бы снег и снизу лед, то было бы плохо, а так - ничего», - заметила прохожая.

«Здесь еще ничего, есть хуже. Я иду потихонечку, потому что возраст не позволяет идти быстро. Я как на лыжах», - поделилась пензячка.