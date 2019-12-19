Тяжелая техника, очищающая улицу Кирова от снега, тоже страдает от гололеда, что уж говорить о прохожих. Лишь немногие чувствуют себя уверенно и спокойно шагают по плитке. Большинство аккуратно выбирают подходящее место для каждого шага.
«Очень плохо, очень опасно, желалось бы лучшего. С асфальтом как-то не так», - рассказала женщина.
«Скользко. Посыпали, а сейчас пока не посыпают», - отметил мужчина.
«Как видите, скользко, ну а что делать? Наверное, надо убираться лучше, и все», - пояснил горожанин.
«Болото, плохо идти, я полные сапоги залила», - пожаловалась пенсионерка.
У кого-то не находится даже цензурных слов для описания положения. Однако есть и оптимисты, привыкшие к жизненным сложностям на своем пути. Все познается в сравнении, говорят они.
«Ну здесь почищен тротуар, удобно. Нормально. Если бы снег и снизу лед, то было бы плохо, а так - ничего», - заметила прохожая.
«Здесь еще ничего, есть хуже. Я иду потихонечку, потому что возраст не позволяет идти быстро. Я как на лыжах», - поделилась пензячка.
penzainform.ru писал(a):Не шлялся бы ты старый чёрт, чёрт знает где. Людям делать нечего пройти уже для них проблема. Глобус хотят обесчестить вот об этом надо думать. Верните Глобусу первозданный вид. Шаман с тачкой уже идет по дороге в Москву и в Пензу заглянет по дороге проклянет или ссадит заодно.