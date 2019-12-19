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Из жизни | Гололед затруднил пешеходам движение по улице Кирова

19.12.2019|18:28
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Тяжелая техника, очищающая улицу Кирова от снега, тоже страдает от гололеда, что уж говорить о прохожих. Лишь немногие чувствуют себя уверенно и спокойно шагают по плитке. Большинство аккуратно выбирают подходящее место для каждого шага.

«Очень плохо, очень опасно, желалось бы лучшего. С асфальтом как-то не так», - рассказала женщина.

«Скользко. Посыпали, а сейчас пока не посыпают», - отметил мужчина.

«Как видите, скользко, ну а что делать? Наверное, надо убираться лучше, и все», - пояснил горожанин.

«Болото, плохо идти, я полные сапоги залила», - пожаловалась пенсионерка.

У кого-то не находится даже цензурных слов для описания положения. Однако есть и оптимисты, привыкшие к жизненным сложностям на своем пути. Все познается в сравнении, говорят они.

«Ну здесь почищен тротуар, удобно. Нормально. Если бы снег и снизу лед, то было бы плохо, а так - ничего», - заметила прохожая.

«Здесь еще ничего, есть хуже. Я иду потихонечку, потому что возраст не позволяет идти быстро. Я как на лыжах», - поделилась пензячка.

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Гость|19.12.2019 19:07|

penzainform.ru писал(a):

«Болото, плохо идти, я полные сапоги залила», - пожаловалась пенсионерка
Не шлялся бы ты старый чёрт, чёрт знает где. Людям делать нечего пройти уже для них проблема. Глобус хотят обесчестить вот об этом надо думать. Верните Глобусу первозданный вид. Шаман с тачкой уже идет по дороге в Москву и в Пензу заглянет по дороге проклянет или ссадит заодно.

Имя: Гость
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