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Из жизни | Пациенты поликлиники № 1 рискуют травмироваться на разбитом тротуаре

16.12.2019|18:16
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«Здесь сколько ног я поломал!» - возмутился мужчина.

Для пациентов поликлиники № 1 тротуар перед зданием на Калинина, 1, сущее наказание. Ослабленные из-за болезней люди, да и здоровые, но пришедшие по необходимости в лечебное учреждение, спотыкаются о неровности, выпуклости, проваливаются в ямки.

«Ну что можно сказать - полное безобразие! Столько лет ничего не ремонтируют. Стена падала, слава богу, подремонтировали. А тут невозможно», - пожаловалась горожанка.

Подпорную стену укрепляли, вдоль нее рабочие положили узкую асфальтовую полосу - по ней шагают пешие. Но она проблемы не решает.

«Вообще надо дорогу делать. Я здесь каждый день бываю - дорога в плохом состоянии, а у меня в руках кровь», - рассказала женщина.

Медицинский работник переживает за ценный груз: внимательно надо смотреть под ноги, чтобы не споткнуться, не выронить, ничего не разбить.

Изуродованный участок - исключительно перед поликлиникой, дальше тротуар намного ровнее.

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