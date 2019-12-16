16.12.2019 | 18:36

На улице 65-летия Победы имеется просторная контейнерная площадка - в шаговой доступности от домов и с удобным подъездом. То есть, даже если лень дойти, можно доехать на машине. Однако же в сотне метров от баков народ создал свалку.

«Это местные. Когда застройщики были, они убрали, все чисто было», - рассказал прохожий.

Больше мусора специфического, связанного с автомобилистами, строителями: старые покрышки, шланги, тара из-под тосола, масла, доски.

Дворник у ближайших торговых точек категорически отказывается убирать чужие отходы - ему на своем участке хватает.

«Там не моя территория. Я свой мусор выношу в контейнер», - объяснил он.

Свалка - у дороги рядом с деревьями, остановкой общественного транспорта, у всех на виду. Вот такая достопримечательность нового микрорайона.