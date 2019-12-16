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Из жизни | На ул. 65-летия Победы местные жители устроили свалку

16.12.2019|18:36
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На улице 65-летия Победы имеется просторная контейнерная площадка - в шаговой доступности от домов и с удобным подъездом. То есть, даже если лень дойти, можно доехать на машине. Однако же в сотне метров от баков народ создал свалку.

«Это местные. Когда застройщики были, они убрали, все чисто было», - рассказал прохожий.

Больше мусора специфического, связанного с автомобилистами, строителями: старые покрышки, шланги, тара из-под тосола, масла, доски.

Дворник у ближайших торговых точек категорически отказывается убирать чужие отходы - ему на своем участке хватает.

«Там не моя территория. Я свой мусор выношу в контейнер», - объяснил он.

Свалка - у дороги рядом с деревьями, остановкой общественного транспорта, у всех на виду. Вот такая достопримечательность нового микрорайона.

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Гость|16.12.2019 19:10|

А что вы хотели??? Там половина квартиоанты прямо в подъезде оставляют.. Молодцы ребята. Пусть и местные активисты убирают.. Все-таки это застава

Гость|16.12.2019 19:19|

Там же одна деревня живёт. Приехали в город,а привычки деревенские остались.

Гость|16.12.2019 19:20|

Там одна лимита,вот и гадят как привыкли.

Гость|16.12.2019 19:37|

Гость писал(a):

Приехали в город,а привычки деревенские остались.
что есть то есть огороды с постройками разбили, а где то там я видал стоянки и навесы для авто и гаражи металлические. Ну а как хотели если администрация не обращает внимание люди сами начинают себе создавать радости.

Гость|16.12.2019 19:46|

А что это в репортаже ни кого из жителей нет, А где товарищ Павел?

Гость|16.12.2019 19:50|

И это в год подготовки к 75-летию Победы! Жители -потребители!!!!!

Гость|16.12.2019 19:54|

сейчас снег выпадет все прикроет а весной зелень прикроет так что там всегда в принципе не видно а значит все убрано.

Гость|16.12.2019 19:58|

Сами жители и мусарят, думают что за ними будут убирать и пример показывают своим же детям. И это не изменить, выходят из дома и около остановке выкидовают, либо около машины поставят и уезжают, типо забыли. Но самое удивительное, что возмущаюся как так такой район и не благоустраивают . А за чем ? Если жители (Не все конечно) сами все гадят.

Тут либо около остановке убирать деревья и ложить асфальт, больше не чего не поможет.

Гость|16.12.2019 20:10|

Мусор в основном выбрасывают не жители 6 м.к. заставы, а водители из проезжающих фур и жители пос.арбеково и богословка, когда в пензу проездом едут, а так же дачники.Ни кого не штрафуют, почему не выбросить по дороге?

Имя: Гость
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