На улице 65-летия Победы имеется просторная контейнерная площадка - в шаговой доступности от домов и с удобным подъездом. То есть, даже если лень дойти, можно доехать на машине. Однако же в сотне метров от баков народ создал свалку.
«Это местные. Когда застройщики были, они убрали, все чисто было», - рассказал прохожий.
Больше мусора специфического, связанного с автомобилистами, строителями: старые покрышки, шланги, тара из-под тосола, масла, доски.
Дворник у ближайших торговых точек категорически отказывается убирать чужие отходы - ему на своем участке хватает.
«Там не моя территория. Я свой мусор выношу в контейнер», - объяснил он.
Свалка - у дороги рядом с деревьями, остановкой общественного транспорта, у всех на виду. Вот такая достопримечательность нового микрорайона.
А что вы хотели??? Там половина квартиоанты прямо в подъезде оставляют.. Молодцы ребята. Пусть и местные активисты убирают.. Все-таки это застава