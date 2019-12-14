Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|14 дек 2019|19:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
  70.71  |  $  63.52

Из жизни | Оголенные сети на улице Кронштадтской теряют проводимое тепло

14.12.2019|18:29
Печать

Каждому человеку известно: если в мороз не одеться, то можно замерзнуть. Так же обстоит и с коммуникациями, которым низкие температуры идут во вред. А если сети сами являются проводниками тепла, по ним циркулирует горячая вода, но при этом изоляционный слой частично разрушен, то потери неизбежны.

«Конечно, может, на 30% влияет», - отметила прохожая.

По наполовину раздетым сетям, которые огибают детский сад «Веснушки», тепло поступает в различные помещения на улице Кронштадтской. Пока ситуация некритическая, отметил один из местных жителей, ведь сильных морозов еще не было.

«Сейчас вроде тепло, и в целом нормально все было», - рассказал он.

Летом в этом районе рабочие ресурсоснабжающей организации ремонтировали коммуникации.

«Около дома № 9 сделали, а вот здесь голо», - сообщила пенсионерка.

Ближе к многоэтажке № 7 журналисты «Службы 11» заметили, что сети утеплены, но тоже не полностью. Мастера намотали свежий материал поверх старого, изоляционный слой уже вылез наружу, новое покрытие разорвалось в некоторых местах. А ведь наверняка какая-то комиссия работу принимала, акты подписывала.

0
0
0
0
 
Гость|14.12.2019 18:41|

А с жильцов сдерут три шкуры за отопление.

Гость|14.12.2019 18:52|

А разве с холопами надо как то по другому???

Гость|14.12.2019 18:58|

Бывший мэр Нижнего Новгорода, депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе администрации Балахнинского района Нижегородской области баночку вазелина. Это произошло во время открытия школы в поселке Гидроторф, сроки сдачи которой неоднократно переносились.

Гость|14.12.2019 19:27|

Херня это всё все ровно там живут малоимушии ну конечно и бомжы

Гость|14.12.2019 19:36|

Обратите внимание уважаемые тепловики на свои сети у жилых домов 63/37 по ул Калинина,37 по ул Красная Горка изоляции нет трубы голые ,топите улицу за деньги жителей .

Гость|14.12.2019 19:39|

Тепловики конечно же тут всё прочитают и учтут ваши пожелания. *facepalm*

Гость|14.12.2019 19:44|

Напрасно вы так в прошлом отопительном сезоне быстро отреагировали именно на просьбу на сайте.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте