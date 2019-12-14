14.12.2019 | 18:29

Каждому человеку известно: если в мороз не одеться, то можно замерзнуть. Так же обстоит и с коммуникациями, которым низкие температуры идут во вред. А если сети сами являются проводниками тепла, по ним циркулирует горячая вода, но при этом изоляционный слой частично разрушен, то потери неизбежны.

«Конечно, может, на 30% влияет», - отметила прохожая.

По наполовину раздетым сетям, которые огибают детский сад «Веснушки», тепло поступает в различные помещения на улице Кронштадтской. Пока ситуация некритическая, отметил один из местных жителей, ведь сильных морозов еще не было.

«Сейчас вроде тепло, и в целом нормально все было», - рассказал он.

Летом в этом районе рабочие ресурсоснабжающей организации ремонтировали коммуникации.

«Около дома № 9 сделали, а вот здесь голо», - сообщила пенсионерка.

Ближе к многоэтажке № 7 журналисты «Службы 11» заметили, что сети утеплены, но тоже не полностью. Мастера намотали свежий материал поверх старого, изоляционный слой уже вылез наружу, новое покрытие разорвалось в некоторых местах. А ведь наверняка какая-то комиссия работу принимала, акты подписывала.