Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|12 дек 2019|18:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-6oC
-5oC
Завтра | Ясно |
  70.08  |  $  63.07

Из жизни | Пензячка пожаловалась на постоянные проблемы с горячей водой

12.12.2019|16:12
Печать

В 2019 году проблема с горячей водой из разряда периодически возникающих перешла в ранг постоянных.

Елена Ивановна живет на пятом этаже так называемого социального дома на проспекте Строителей, 1. Его построили для людей с ограниченными возможностями, малоимущих, оставшихся без жилья в силу не зависящих от них обстоятельств. Кратко говоря, для нуждающихся и в средствах, и в повышенном внимании со стороны, властей и коммунальных служб.

«В такой воде помыться невозможно - еле теплая идет. Чтобы посуду помыть, ее надо подогреть на плите», - пожаловалась женщина.

Но добиться результата от управляющей компании Елене Ивановне пока не удается. Летом она затеяла переписку с чиновниками.

«Приходили проверяющие из жилинспекции, воду сделали, я им подписала документ, а на следующий день - опять такая же история: из горячего течет еле теплая вода. Я им звоню, говорю: «Зачем я вам документ подписала, я бы его лучше подписала через год!». В общем, потом вроде бы ничего, а теперь опять еле теплая», - возмутилась она.

Супруг предпочитает подогревать: электроплита обходится дешевле, чем ГВС, да и кипятить в кастрюльке быстрее, чем сливать из крана, ожидая, когда пойдет погорячее. К тому же немало утекает таким образом впустую.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!