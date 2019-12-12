12.12.2019 | 16:12

В 2019 году проблема с горячей водой из разряда периодически возникающих перешла в ранг постоянных.

Елена Ивановна живет на пятом этаже так называемого социального дома на проспекте Строителей, 1. Его построили для людей с ограниченными возможностями, малоимущих, оставшихся без жилья в силу не зависящих от них обстоятельств. Кратко говоря, для нуждающихся и в средствах, и в повышенном внимании со стороны, властей и коммунальных служб.

«В такой воде помыться невозможно - еле теплая идет. Чтобы посуду помыть, ее надо подогреть на плите», - пожаловалась женщина.

Но добиться результата от управляющей компании Елене Ивановне пока не удается. Летом она затеяла переписку с чиновниками.

«Приходили проверяющие из жилинспекции, воду сделали, я им подписала документ, а на следующий день - опять такая же история: из горячего течет еле теплая вода. Я им звоню, говорю: «Зачем я вам документ подписала, я бы его лучше подписала через год!». В общем, потом вроде бы ничего, а теперь опять еле теплая», - возмутилась она.

Супруг предпочитает подогревать: электроплита обходится дешевле, чем ГВС, да и кипятить в кастрюльке быстрее, чем сливать из крана, ожидая, когда пойдет погорячее. К тому же немало утекает таким образом впустую.