11.12.2019 | 15:23

Теперь у пассажиров есть выбор, где коротать время в ожидании транспорта: с видом на дорогу с грязным снегом или на памятник Первопоселенцу. Остановочный павильон на улице Лермонтова разделили на два. Отсеченная половина теперь находится на площадке перед скульптурой.

«Что натворили? Все недостатки сразу наружу вылезли», - возмутился пензенец.

Никого не смущает, что теперь на остановке стало вдвое меньше места. Может, без снегопада, дождя, ветра проблема отсутствия второй половинки не кажется столь уж существенной.

«Нормально. Я не здешняя», - отметила женщина.

«На этой остановке зимой присесть - на эту трубу грязную сядешь? Это что такое, не пойму? Хоть бы что-то сделали, а не металлические трубы расстелили. Особенно женщинам садиться разве удобно?» - выразил недовольство горожанин.

На скамейки пассажиры давно жалуются: никого не устраивают ледяные трубы.

Павильон на улице Лермонтова разделили, когда произошла коммунальная авария. Именно теперь самое время заменить конструкцию на новую - такое предложение прозвучало от ждущих транспорт людей. Имеющуюся - с разбитыми стеклами, неудобными сиденьями и сгнившими креплениями - давно пора списать.