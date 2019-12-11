Пензенское информационное агентство|18+|Среда|11 дек 2019|20:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Ясно |
  70.68  |  $  63.78

Из жизни | Остановочный павильон у памятника Первопоселенцу разделили на два

11.12.2019|15:23
Печать

Теперь у пассажиров есть выбор, где коротать время в ожидании транспорта: с видом на дорогу с грязным снегом или на памятник Первопоселенцу. Остановочный павильон на улице Лермонтова разделили на два. Отсеченная половина теперь находится на площадке перед скульптурой.

«Что натворили? Все недостатки сразу наружу вылезли», - возмутился пензенец.

Никого не смущает, что теперь на остановке стало вдвое меньше места. Может, без снегопада, дождя, ветра проблема отсутствия второй половинки не кажется столь уж существенной.

«Нормально. Я не здешняя», - отметила женщина.

«На этой остановке зимой присесть - на эту трубу грязную сядешь? Это что такое, не пойму? Хоть бы что-то сделали, а не металлические трубы расстелили. Особенно женщинам садиться разве удобно?» - выразил недовольство горожанин.

На скамейки пассажиры давно жалуются: никого не устраивают ледяные трубы.

Павильон на улице Лермонтова разделили, когда произошла коммунальная авария. Именно теперь самое время заменить конструкцию на новую - такое предложение прозвучало от ждущих транспорт людей. Имеющуюся - с разбитыми стеклами, неудобными сиденьями и сгнившими креплениями - давно пора списать.

0
0
0
0
 
Гость|11.12.2019 18:47|

Вообще-то никто павильон не отсекал, там изначально было два павильона. Один убрали, когда там размыло плитки после недавнего "водопада" , так как там теперь и стоять-то страшно.

Гость|11.12.2019 19:02|

А что вы хотели,чиновники и депутаты общественным транспортом не пользуются.Все на благо народа.

Гость|11.12.2019 19:46|

Один чтоб пивко прибухивать,другой чтоб транспорт ждать

Гость|11.12.2019 19:47|

Из за этой плитки на одного павильона неосталось начиная от Лермонтова и вниз по кирова.от снега и ветра негде спрятаться

Гость|11.12.2019 19:53|

Ну обещали же на месте снесённого цветочного магаза скверик с лавочками. вот. Получите, распишитесь.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!