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Из жизни | На улице Клары Цеткин из теплотрассы льет кипяток

09.12.2019|15:37
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Громкие звуки, пар и кипяток, который растекается по все большей территории. Неподалеку от дома № 37 на улице Клары Цеткин теплотрасса с шумом пропускает воду.

«Гуляла здесь - и вот, пожалуйста. Здесь не первый год, каждый год такое безобразие. То около завода, то здесь рвет. Тут вообще целое озеро налило кипятка», - рассказала местная жительница Лидия Михайловна.

Пенсионерка права - такое происходит часто. Журналисты вспомнили два примера, которые смогли запечатлеть на видео. 2017-й год - Клары Цеткин, 23. Трубы пели. А через год была похожая картина рядом.

«Точную дату не назову, но около месяца. В конце января, что ли. Тут что-то покрутились, обмотку делали», - сообщил житель Пензы Иван Александрович.

Теперь шум чуть тише, чем в прошлый раз, но все равно разносится по округе довольно далеко.

«Дорогу проезжую заливает и проходную, тут рабочие ходят на завод. Я даже видела, женщины приходят и кипяток набирают здесь, кипяток идет вовсю. С ведрами приходят, подставят и набирают», - пояснила горожанка.

Активистка обращает внимание и на старый теплоизоляционный слой. В некоторых местах он частично порван и не обеспечивает защиту труб.

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Гость|09.12.2019 18:42|

Ларгус должен выдержать такое.

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