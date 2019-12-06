06.12.2019 | 19:23

В доме № 9 на Антонова никому уже уже не верится, что лифт заработает. Все кабины отключили в начале учебного года для замены по программе капитального ремонта. В информационном листе указан срок окончания процесса - 25 октября. Подъемники новые, но все еще не действуют.

«У нас 8-й этаж. Ладно я, молодой, а старым как? Постоянно ходят астматики, прочие. Сегодня включили буквально на три минуты и обратно выключили», - отметил пензенец.

«С трудом, ползком ползем, сумки тащим с продуктами», - рассказала женщина.

«Третью неделю готовые лифты стоят, никто не включает. Почему? Говорят, только вчера пришла комиссия какая-то. Говорят, на следующей неделе только. Спросил у лифтера, он сказал», - сообщил житель дома.

Впрочем, жильцам есть с чем сравнивать. В 2018 году, когда по программе капитального ремонта тоже меняли лифты, в десятке многоэтажек процесс затормозился надолго: подрядчик не справился с обязательствами. Люди мучились по полгода.

«Наверное, первые ласточки были, поэтому так, а на ошибках учатся. Видимо, тоже было много нареканий и поэтому сделали быстрее, я так думаю. У нас все готово, но пока не работает. Я так думаю, пусть тщательнее проверяют, чем потом какие-нибудь случаи случаются. Все-таки у нас с детьми и с колясками, старые люди тоже», - отметила жительница Пензы.

Как стало известно, надежда на запуск лифтов очень скоро обретет реальность. Комиссия все проверила, осталось оформить документы.