05.12.2019 | 15:01

Редко кто теперь балует вниманием мягкие игрушки во дворе на Измайлова. Дети заняты в школе, а взрослым все равно. Хотя именно местный пенсионер усадил зайцев, собаку и бычка на карусель: может, кто посмотрит - и настроение у него поднимется.

Любят пензенцы украшать дворы мягкими игрушками. Когда обезьяны и мишки «выходят на пенсию» после службы детям, взрослые любители благоустроить участки дают им второй шанс - развешивают на деревьях, усаживают на клумбы.

Жительница улицы Пугачева Валентина Васильевна сама мастерит игрушки из шуб, шапок, юбок.

Мягкие игрушки на Измайлова пока посидят на карусели. Ближе к Новому году пенсионер украсит ими елку. Он традиционно так делает, преображая неказистый двор к празднику.