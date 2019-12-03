03.12.2019 | 14:35

Столб, который к тому же никому не нужен, способен рухнуть на прохожих, среди которых немало детей, ведь рядом школа. Так говорит женщина из дома № 117 на улице Ладожской про световую опору, так и не выполнившую свое предназначение.

«Жители говорят, что хотели дорожку сделать асфальтированную и поставили эти столбы прямо до проспекта Строителей, а ничего сделано не было, и так стоят эти столбы, можно сказать, бесхозными. Для чего? Не знаю. Они в хорошем состоянии, их можно было бы использовать. Но меня волнует тот столбик, что почти падает на лестницу», - пожаловалась Лариса Тимофеевна.

Его бы убрать, считает женщина, или поставить в вертикальное положение и довести задуманное лет 30 назад до логического завершения, протянув провода и установив лампы.

«Освещения вообще нет, лестница полностью темная, даже фонаря, который был около школы, нет. Он был направлен полностью на школу, но все равно освещение на лестницу давалось небольшое, мы хотя бы видели эту лестницу, а сейчас вообще... У нас здесь ФОК, библиотека, у нас столько детей здесь ходит», - сообщила горожанка.

Под ногами еще и колодец - в потемках дополнительная опасность.