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Из жизни | На улице Володарского в квартире пензячки обрушился потолок

28.11.2019|15:11
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Не снег, а доски свалились на голову хрупкой женщины. Главное - где? На собственной жилплощади! Перекрытие обрушилось в верхней квартире дома № 74 на улице Володарского.

Хозяйка не пострадала, от беды ее спас натяжной потолок. После его демонтажа открылась большая сквозная дыра на чердак. Владелица квадратных метров почти с уверенностью назвала причину и виновников случившегося.

«Зимой этого года у меня протекала крыша, потому что МУП Ленинского района чистил крышу и ломом в нескольких местах пробил. Но это я только знаю, что две недели протекало. А на самом деле, скорее всего, судя по обрушениям, в каком все состоянии, протекало намного дольше», - отметила жительница дома Марина Геннадьевна.

На вызов приехал сотрудник городского управления ГО и ЧС.

«Там деревянное перекрытие, и оно обвалилось вместе со штукатуркой», - сообщил специалист.

Чтобы полностью оценить обстановку, ему пришлось подняться на чердак.

Но масштаб беды разглядеть не удалось: на чердаке после капитального ремонта рабочие оставили много строительных отходов. После обследования специалист рекомендовал подавать в суд на коммунальщиков. Только прежде женщине нужно подыскать себе временное жилье, ведь потолок рухнул в ее единственной комнате.

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