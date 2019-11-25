25.11.2019 | 18:00

Пыль поднимается за каждой машиной, вне зависимости от ее скорости. Улица Брестская помнит еще время Советского Союза, когда там уложили плиты, говорят местные жители. Грузовики и легковушки за годы скачков по стыкам частично раскрошили бетон.

«Вся уже разбита. Она построена при советской власти, никто ее не ремонтирует. Пыль стоит в воздухе, дышать невозможно. Никому ничего не надо, мы никому здесь не нужны, не дойти никуда, не пройти! Здесь до ближайшей остановки идти хорошим шагом 15 минут, и живут старые люди», - рассказал местный житель Владимир Витальевич.

Обратили журналисты 11 канала внимание и на соседний участок - улицу Пушкари. По ней жители Брестской едут из центра к себе домой. Сплошные американские горки, которые, к счастью, пока замерзли. Пару недель назад, при плюсовой температуре, жижа была.

«У нас здесь все дороги, какую ни возьми, они все мало чем отличаются», - отметил Владимир Витальевич.

«Нам два года назад делали улицу Пушкари, клали асфальт, но до магазина. Два наших дома оставили, самые ямы. Это сейчас замерзло, а так по уши машины вязнут, они едут уже по заборам у нас. Мы идем в калошах, мы в городе живем...» - пожаловалась местная жительница Элеонора.

Когда на основной части улицы Пушкари делали ремонт, люди надеялись, что асфальт и до них доведут. Но нет, участок остался в прежнем состоянии.