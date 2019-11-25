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Из жизни | На Брестской улице разбитая дорога напоминает американские горки

25.11.2019|18:00
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Пыль поднимается за каждой машиной, вне зависимости от ее скорости. Улица Брестская помнит еще время Советского Союза, когда там уложили плиты, говорят местные жители. Грузовики и легковушки за годы скачков по стыкам частично раскрошили бетон.

«Вся уже разбита. Она построена при советской власти, никто ее не ремонтирует. Пыль стоит в воздухе, дышать невозможно. Никому ничего не надо, мы никому здесь не нужны, не дойти никуда, не пройти! Здесь до ближайшей остановки идти хорошим шагом 15 минут, и живут старые люди», - рассказал местный житель Владимир Витальевич.

Обратили журналисты 11 канала внимание и на соседний участок - улицу Пушкари. По ней жители Брестской едут из центра к себе домой. Сплошные американские горки, которые, к счастью, пока замерзли. Пару недель назад, при плюсовой температуре, жижа была.

«У нас здесь все дороги, какую ни возьми, они все мало чем отличаются», - отметил Владимир Витальевич.

«Нам два года назад делали улицу Пушкари, клали асфальт, но до магазина. Два наших дома оставили, самые ямы. Это сейчас замерзло, а так по уши машины вязнут, они едут уже по заборам у нас. Мы идем в калошах, мы в городе живем...» - пожаловалась местная жительница Элеонора.

Когда на основной части улицы Пушкари делали ремонт, люди надеялись, что асфальт и до них доведут. Но нет, участок остался в прежнем состоянии.

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Гость|25.11.2019 18:37|

Вот так и живём...

Гость|25.11.2019 18:43|

Да это немецкий скоростной автобан! Ул Фабричная у 43 школы где ходят дети и проезжают машины, вот где адские горки. Кусты, грязь, ямы, арматура, темень, болото ... 21 век, дети ходят домой с фонариками.

Гость|25.11.2019 18:54|

На то она и Брестская...

Гость|25.11.2019 19:05|

Гость писал(a):

Ул Фабричная у 43 школы где ходят дети и проезжают машины, вот где адские горки. Кусты, грязь, ямы, арматура, темень, болото ... 21 век, дети ходят домой с фонариками.
Депутат на месте был ? Знает о проблеме ? С какой партии он будет ?

Гость|25.11.2019 19:08|

Гость писал(a):

Депутат на месте был ?
Министр образования ? Участковый ? Службы по опиловке деревьев ? Администрация что предложила делать с оградой болота? Гор свет ? Что с освещением ? Дорожные службы?

Где все эти службы и ответственные лица? Почему такое массовое бездействие, халатность и проф не пригодность ??? Почему директор 43 школы не трезвонит об этом ???

Гость|25.11.2019 19:24|

Гость писал(a):

Депутат на месте был ? Знает о проблеме ? С какой партии он будет ?
А что депутат,а вот Кувайцев похоже не удосужился ни разу заглянуть сюда.

Гость|25.11.2019 19:29|

Гость писал(a):

а вот Кувайцев похоже не удосужился ни разу заглянуть сюда.
а это входило в его обязанности? кто нынче на его месте?

Имя: Гость
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