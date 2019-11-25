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Из жизни | Автовладельцы в проезде Баумана высыпали на дороге строительный мусор

25.11.2019|15:14
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Тяжелая техника доставила груду кирпичей в проезд Баумана. Это увидела местная жительница Галина Дмитриевна и сразу определила назначение груза.

«Местные сами решили для себя дорогу кирпичом завалить, а потом они что-нибудь еще накидают, какой-нибудь мусор», - рассказала горожанка.

В проезде Баумана мало жилых домов, в основном предприятия. Тяжелая техника курсирует постоянно.

«Здесь цемент рядом делают. Такие большие машины, фуры с бетономешалками ездят, и одни ямы все время. Мы прямо мучаемся, и грязь здесь, и ямы, как нигде», - пожаловалась женщина.

В период отсутствия дождей поверхность проезжей части более-менее выравнивается под колесами большегрузов. Ударил мороз, закрепил результат.

В худших случаях проезд становится экстремально опасным.

«Я знаю, что организации, которые рядом находятся, они сами своими силами засыпали. Но это ненадолго, потому что он здесь постоянно проваливается», - пояснил водитель.

Для того чтобы быть готовыми к любым дорожными неожиданностям, автовладельцы привезли груду строительного мусора: он пригодится, когда проезд станет превращаться в непроезжий. Ремонт участка на бюджетные деньги под большим вопросом.

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