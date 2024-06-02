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Происшествия

Пензенские водители сообщили о серьезном ДТП в Бессоновке

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В воскресенье, 2 июня, на улице Большой Колояр в Бессоновке столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Фото с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Дорожная обстановка Пензы». Водитель легковой машины врезался в прицеп грузовика. От удара передняя часть и кузов автомобиля деформировались.

Пензенские водители сообщили о серьезном ДТП в Бессоновке

Очевидцы сообщили, что на место аварии прибыла реанимация. Также там работают спасатели. По словам пользователей, в ДТП получили травмы находившиеся в легковой машине люди.

Пензенские водители сообщили о серьезном ДТП в Бессоновке

Пока официальной информации о случившемся нет. Причины и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

18 мая в Бессоновском районе на 393-м километре трассы Р-158 столкнулись автомобили Toyota Corolla под управлением девушки 2003 года рождения и Mercedes-Benz, за рулем которого находился мужчина 1976 года рождения. 4 человека скончались на месте ДТП: оба водителя и пассажиры Toyota. Травмы получила девочка 2007 года рождения, находившаяся в салоне Toyota.

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Источник — фото телеграм-канала «Дорожная обстановка Пензы»
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