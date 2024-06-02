3 июня пензенцам придется подумать, как спастись от жары

02.06.2024 | 16:24

В понедельник, 3 июня, в Пензенской области ожидается жара. Также возможны гроза и кратковременный дождь.

Как сообщили синоптики Приволжского УГМС, в ночь на понедельник в регионе прогнозируется переменная облачность, местами дождь, гроза. Температура +13…+18 градусов.

Утром будет облачно с прояснениями, около +20 градусов. Днем синоптики обещают переменную облачность, грозу. Столбик термометра поднимется до +30.

В целом на предстоящей неделе в Пензенской области ожидаются дожди и переменная облачность. Такой погоде поспособствуют атмосферные фронты.

Ночью температура будет около +15…+18 градусов, днем воздух станет прогреваться до +23…+28. В выходные прогнозируется дождливая погода, столбик термометра днем дойдет до +24.