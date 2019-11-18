18.11.2019 | 18:00

Когда Ольга два года назад переехала на Луначарского, 42, то в подъезде уже прошел ремонт электрооборудования: заменили провода, поместив их в защитные трубки, поставили новые лампы и даже датчики движения. Но в последнее время радоваться современным технологиям не приходится, по крайней мере на первом этаже.

«Последние два месяца света нет на лестничной площадке. Обращались, звонили, заявку оставляли. В первый раз электрик пришел, посмотрел, ушел. Второй раз заявку оставила, сказали: «Работа не выполнена, будем решать». Решают уже больше двух месяцев», - пояснила Ольга.

Молодой маме сложно с коляской выйти на улицу. Темнеет рано. Немного освещает площадку лишь фонарь на втором этаже, а еще один - перед подъездной дверью - скрыт за лестницей. Приходится передвигаться во тьме.

«Открываю дверь, вставляю ключ, потом свет у себя выключаю и уже закрываю. На ощупь спускаемся, здесь темнота. Ничего не решается», - пожаловалась женщина.

«Вообще у нас ничего не решается», - согласилась пенсионерка.

Во время визита специалиста выявилась еще одна проблема.

«Датчик движения есть, но электрик объяснил, что он никогда здесь не работал, именно на первом этаже не работал датчик. Он сказал, что, может, и электропроводку уже менять надо. Он здесь минут десять побыл и ушел. А работа не была выполнена», - сообщила жительница дома.

Когда съемочная группа 11 канала попробовала зажечь лампу, послышался какой-то щелчок поблизости. Оказалось, что выключатель один для всех этажей. Остальные осветительные приборы работают. Не горит лишь внизу.