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Из жизни | В дальнем Арбекове теплотрасса теряет изоляционный материал

18.11.2019|15:16
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Кто раздел теплотрассу в дальнем Арбекове? Когда ее сдавали в эксплуатацию, она была укутана в добротный изоляционный материал. Казалось бы, он должен прочно примкнуть к металлу. Плотно пристыл в некоторых местах, однако же по прошествии времени солидные участки коммуникаций оголились.

Сети хоть и выглядят неказистыми, но польза от них большая, они питают теплом десятки многоэтажных домов в Арбекове.

Это немноголюдное место в данный сезон - за все время пребывания там съемочной группы 11 канала не прошел ни один человек. Зато с мая по сентябрь ходят толпами под ресурсной трассой - с улицы Лядова прямая тропа к арбековским прудам. Вероятно, теплоизоляционный материал кто-нибудь задел - раз, другой, третий, он начал расползаться. Дождь, снег, ветер подключились к процессу распада.

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Гость|18.11.2019 18:48|

penzainform.ru писал(a):

В дальнем Арбекове теплотрасса теряет изоляционный материал
Скорее кто-то вконец потерял стыд и совесть. Пензенцы как известно живут не в АрбековЕ а в АрбековО.penzainform.ru писал(a):
Кто раздел теплотрассу в дальнем Арбекове?
Кто склоняет жителей города Пензы к проживанию в АрбековЕ?

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