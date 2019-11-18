В дальнем Арбекове теплотрасса теряет изоляционный материал

18.11.2019 | 15:16

Кто раздел теплотрассу в дальнем Арбекове? Когда ее сдавали в эксплуатацию, она была укутана в добротный изоляционный материал. Казалось бы, он должен прочно примкнуть к металлу. Плотно пристыл в некоторых местах, однако же по прошествии времени солидные участки коммуникаций оголились.

Сети хоть и выглядят неказистыми, но польза от них большая, они питают теплом десятки многоэтажных домов в Арбекове.

Это немноголюдное место в данный сезон - за все время пребывания там съемочной группы 11 канала не прошел ни один человек. Зато с мая по сентябрь ходят толпами под ресурсной трассой - с улицы Лядова прямая тропа к арбековским прудам. Вероятно, теплоизоляционный материал кто-нибудь задел - раз, другой, третий, он начал расползаться. Дождь, снег, ветер подключились к процессу распада.