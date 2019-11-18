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Из жизни | Контейнерную площадку на ул. Рахманинова окружили хлам и ветки

18.11.2019|18:18
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Почему следят только за состоянием самой контейнерной площадки, а то, что за ее забором никого не интересует, задают вопрос жители улицы Рахманинова. Строительный хлам, покрышки и горы веток лежат неподалеку от дома № 41.

«Деньги берут, а за что берут, не знаю», - рассказал житель Пензы Александр Константинович.

Ветки лежат давно, говорит мужчина, они успели высохнуть и потому представляют опасность - могут загореться от брошенного окурка.

Съемочная группа была на Рахманинова по приглашению местных активисток в апреле 2019-го, тогда они жаловались, что отходы рядом с площадкой не убирают, хотя дворник есть.

«Он пришел, принес свой мешок мусора, в контейнер бросил, и если попутно где-то что-то нашел, может, для себя подходящее... И все на этом», - пожаловалась пенсионерка.

За прошедшие месяцы ситуация не улучшилась, а скорее, наоборот, усугубилась: мусора стало только больше.

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Гость|18.11.2019 19:13|

мусорку снести, построить храмик!

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