18.11.2019 | 18:18

Почему следят только за состоянием самой контейнерной площадки, а то, что за ее забором никого не интересует, задают вопрос жители улицы Рахманинова. Строительный хлам, покрышки и горы веток лежат неподалеку от дома № 41.

«Деньги берут, а за что берут, не знаю», - рассказал житель Пензы Александр Константинович.

Ветки лежат давно, говорит мужчина, они успели высохнуть и потому представляют опасность - могут загореться от брошенного окурка.

Съемочная группа была на Рахманинова по приглашению местных активисток в апреле 2019-го, тогда они жаловались, что отходы рядом с площадкой не убирают, хотя дворник есть.

«Он пришел, принес свой мешок мусора, в контейнер бросил, и если попутно где-то что-то нашел, может, для себя подходящее... И все на этом», - пожаловалась пенсионерка.

За прошедшие месяцы ситуация не улучшилась, а скорее, наоборот, усугубилась: мусора стало только больше.