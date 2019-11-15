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Из жизни | Пензенцев встревожил демонтаж детской горки на улице Лядова

15.11.2019|14:56
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Средь бела дня двор на Лядова, 6, лишился горки. Ее быстро демонтировали и погрузили в машину, хотели и еще один элемент снять. Все случилось на глазах Владимира Алексеевича, тот опешил от такой оперативности.

«Приходят двое рабочих и начинают демонтировать. Я говорю: «Вы что делаете?» - «Нам сказали убрать». - «Как убрать? Дети радуются, ее буквально два месяца назад только установили!» - «Нам сказали: убрать». И все», - пояснил мужчина.

Владимир Алексеевич хотел даже дорогу перегородить своей машиной, а то непонятно, что за люди на грузовике с номерами другого региона. Может, ездят по дворам и промышляют таким образом.

Бдительный местный житель поднял шум. Подключилась старшая по дому и все выяснила. Оказывается, исправляют ошибку: у дома № 6 должны стоять другие игровые элементы, купленные на деньги городского бюджета.

«Они перепутали - надо было на Лядова, 28, поставить. Подрядчики перепутали. И вот ее хотят убрать, а нам тот, который должен стоять, поставить. Я говорю: «Ну, пусть бы остался?» Нет, говорят, комиссия не примет. Нам другую привезут», - сообщила женщина.

Рабочие увезли горку к Лядова, 28. Новые конструкции обещано поставить до конца недели. У жильцов дома № 6 на душе стало легче: аттракционы стоят старые, их берегут - детей много, дополнительные горки очень нужны.

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