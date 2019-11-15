15.11.2019 | 15:23

Покушение на пожарный гидрант совершено на улице Медицинской - фактически сделан подкоп. Любовь Викторовна из дома № 8 знает, чьих рук дело.

«Там кирпичи давно уже вытащили ребятишки. Было все кирпичами заложено, а ребятишки вытащили и в пирамидке что-то строили себе», - рассказала женщина.

Малышей отгоняли, просили, ругали, но за вездесущей ребятней не уследить. Во дворе ее бывает много, особенно в каникулы. Качели быстро надоедают, дети ищут новых ощущений, и гидрант показался им достойным внимания.

«Они заглядывают туда, мы боимся, что упадут. Большие-то - ладно, а маленькие? Они ходят у нас здесь. Упадут, а там штыри», - выразила опасения Любовь Викторовна.

Уже не выяснить, кому в голову пришла идея подкопаться под тяжелую бетонную крышку, но ее воплотили в реальность. Гидрант, нужный пожарный объект, теперь стоит на всеобщем обозрении и в большой опасности, открытый для посторонних.