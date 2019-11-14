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Из жизни | Разбитая дорога на проспекте Победы стала полосой препятствий

14.11.2019|15:22
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Случайная ночная встреча с представительницей прекрасной половины человечества открыла глаза Геннадию Ильичу. На путь в малоосвещенные подворотни на проспекте Победы он взглянул иначе, чем прежде.

«Вышел я как-то на прогулку здесь. Женщина старенькая, в руках - две сумки, говорит: «Помоги мне сюда дойти с этого края, я не могу никак, боюсь». Машин много, а территория узкая», - рассказал мужчина.

И грязная, если брать самое начало пути - он пролег между № 150 и 146 на проспекте Победы.

«Я ее стал провожать, проводил сюда, она говорит: «А вот я не знаю, боюсь: как дойду до того дома?» Я говорю: «Ну давайте провожу»», - пояснил горожанин.

Следующая часть маршрута идет вдоль строения № 148. Грязи там нет, но и тротуара тоже, под колеса бы не попасть. Ситуация усугубляется большим количеством выбоин - авто вынуждены вилять. Пределы участка четко очерчены.

«Зимой здесь вообще не пройти, когда машины встречаются», - отметил Геннадий Ильич.

Дальше - примерно такая же картина. Ночная прогулка с дамой показала: нужен ремонт.

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Гость|14.11.2019 19:46|

а.ваша жена знает .что вы её провожали ???????????????????????????????????

Гость|14.11.2019 19:52|

Так можно по всей Пензе гулять - по кругу...

Гость|14.11.2019 19:53|

Так вам и надо.

Имя: Гость
Комментарий:

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