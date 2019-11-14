14.11.2019 | 15:22

Случайная ночная встреча с представительницей прекрасной половины человечества открыла глаза Геннадию Ильичу. На путь в малоосвещенные подворотни на проспекте Победы он взглянул иначе, чем прежде.

«Вышел я как-то на прогулку здесь. Женщина старенькая, в руках - две сумки, говорит: «Помоги мне сюда дойти с этого края, я не могу никак, боюсь». Машин много, а территория узкая», - рассказал мужчина.

И грязная, если брать самое начало пути - он пролег между № 150 и 146 на проспекте Победы.

«Я ее стал провожать, проводил сюда, она говорит: «А вот я не знаю, боюсь: как дойду до того дома?» Я говорю: «Ну давайте провожу»», - пояснил горожанин.

Следующая часть маршрута идет вдоль строения № 148. Грязи там нет, но и тротуара тоже, под колеса бы не попасть. Ситуация усугубляется большим количеством выбоин - авто вынуждены вилять. Пределы участка четко очерчены.

«Зимой здесь вообще не пройти, когда машины встречаются», - отметил Геннадий Ильич.

Дальше - примерно такая же картина. Ночная прогулка с дамой показала: нужен ремонт.