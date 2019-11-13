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Из жизни | Благоустройство улицы Кулибина обернулось кучей мусора

13.11.2019|15:29
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Попытка благоустроить улицу Кулибина привела к обратному результату. Кто-то собрал растительный мусор в кучи, но вывезти не смог, в итоге они стали обирастать и другими отходами. К примеру, кто-то не нашел лучшего места, чтобы пристроить останки дивана. Журналисты «Службы 11» поинтересовались у прохожих, как долго это все лежит.

«Очень давно. С лета, наверное. Никому это не надо», - рассказала женщина.

«Хозяина нет, вот и все! Был бы хороший хозяин, у нас бы здесь были чистота и порядок. Наверное, надо бы повысить активность самого населения, но если им приятно около такой помойки жить... Будь оно неприятно, они бы собрались и убрали», - отметила пенсионерка.

Жители уже привыкли. Однако кто-то ведь весной и осенью собирает листву и срезает ветки. Если это делают коммунальщики, то странно, почему не доводят начатое до конца. А если заслуга принадлежит активистам из числа местных, то неясно, как у них не опускаются руки.

Еще одна местная достопримечательность - колодец, прикрытый закрашенным дорожным знаком. Конечно, это лучше, чем если бы он продолжал зиять пустотой, однако ясно, что необходимый для соблюдения ПДД металлический круг похищен.

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