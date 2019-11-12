Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|12 ноя 2019|19:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  70.82  |  $  64.28

Из жизни | Остановка на проспекте Строителей плохо защищает пассажиров от непогоды

12.11.2019|15:33
Печать

Остановочный павильон напротив дома на проспекте Строителей, 2Б, почти не защищает ждущих транспорт людей от воды. Причем она - со всех сторон: ветром ее заносит с боков, из-за дырявой кровли на горожан капает сверху плюс под ногами лужа. Некоторые даже под навесом не складывают зонтик.

«Ну, конечно, чуть пошире можно было бы и чтобы не текло», - отметила женщина.

Несмотря на множество нареканий, кое-кто выступает за павильоны нового образца, хотя ранее подавляющее число сторонников было у старых конструкций с ларьками. Мнения разделились.

«Новые более удобны, с надписями. Я просто в декрете, не так часто бываю на остановках. Новые симпатичнее», - пояснила пензячка.

«Старые удобнее, они защищают от ветра, а эти - не особо», - не согласилась горожанка.

«Без разницы! Лишь бы были остановки на своих местах. Все замечательно», - подчеркнул мужчина.

На проспекте Строителей необходимо отремонтировать крышу и выровнять асфальт под навесом, чтобы вода, не скапливаясь, утекала.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!