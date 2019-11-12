12.11.2019 | 15:33

Остановочный павильон напротив дома на проспекте Строителей, 2Б, почти не защищает ждущих транспорт людей от воды. Причем она - со всех сторон: ветром ее заносит с боков, из-за дырявой кровли на горожан капает сверху плюс под ногами лужа. Некоторые даже под навесом не складывают зонтик.

«Ну, конечно, чуть пошире можно было бы и чтобы не текло», - отметила женщина.

Несмотря на множество нареканий, кое-кто выступает за павильоны нового образца, хотя ранее подавляющее число сторонников было у старых конструкций с ларьками. Мнения разделились.

«Новые более удобны, с надписями. Я просто в декрете, не так часто бываю на остановках. Новые симпатичнее», - пояснила пензячка.

«Старые удобнее, они защищают от ветра, а эти - не особо», - не согласилась горожанка.

«Без разницы! Лишь бы были остановки на своих местах. Все замечательно», - подчеркнул мужчина.

На проспекте Строителей необходимо отремонтировать крышу и выровнять асфальт под навесом, чтобы вода, не скапливаясь, утекала.