11.11.2019 | 18:19

Окружена благоустроенными участками, а сама совсем не обустроена дорожка, соединяющая двор дома № 119а на улице Калинина и 2-й проезд Лобачевского.

В этом году кардинально преобразилась территория у многоэтажки - ее заасфальтировали, сделали парковку. С другой стороны, вдоль забора городской больницы, проложили дорогу. Посередине осталась тропа, окруженная одичавшей растительностью.

«Вот эти деревья нужно снести. Потому что грязно, ночью темно. Я иду с работы, здесь темно, ничего не видно. Меня раз поймали 10-летние ребятишки, голову мне намолотили, сумку отобрали, это было в 8 часов. Кто знает, за что... Прямо здесь, а я живу вот в этом доме», - пожаловалась горожанка.

Когда-то немалых трудов стоило людям выпросить у властей асфальтировки тропы через пустырь вдоль ограды больницы. Она существенно сокращает путь, прежде даже фонари горели. Потом участок стал считаться бесхозным. Теперь имущество, здоровье и даже жизнь местного населения оказались под угрозой.

«Здесь мешает вот это все: кусты, куда бросают мусор, собаки пачкают, и территория не убирается. Есть инициаторы-женщины, ходят и убирают», - рассказала местная жительница.

Только благодаря активисткам собраны бумажки на обочинах, срезан высокий бурьян. На большее у женщин сил не хватает, а у администрации - внимания и денег.