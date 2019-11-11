Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|11 ноя 2019|20:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  71.16  |  $  64.52

Из жизни | Жителей дома на улице Калинина устрашает тропа, ведущая во двор

11.11.2019|18:19
Печать

Окружена благоустроенными участками, а сама совсем не обустроена дорожка, соединяющая двор дома № 119а на улице Калинина и 2-й проезд Лобачевского.

В этом году кардинально преобразилась территория у многоэтажки - ее заасфальтировали, сделали парковку. С другой стороны, вдоль забора городской больницы, проложили дорогу. Посередине осталась тропа, окруженная одичавшей растительностью.

«Вот эти деревья нужно снести. Потому что грязно, ночью темно. Я иду с работы, здесь темно, ничего не видно. Меня раз поймали 10-летние ребятишки, голову мне намолотили, сумку отобрали, это было в 8 часов. Кто знает, за что... Прямо здесь, а я живу вот в этом доме», - пожаловалась горожанка.

Когда-то немалых трудов стоило людям выпросить у властей асфальтировки тропы через пустырь вдоль ограды больницы. Она существенно сокращает путь, прежде даже фонари горели. Потом участок стал считаться бесхозным. Теперь имущество, здоровье и даже жизнь местного населения оказались под угрозой.

«Здесь мешает вот это все: кусты, куда бросают мусор, собаки пачкают, и территория не убирается. Есть инициаторы-женщины, ходят и убирают», - рассказала местная жительница.

Только благодаря активисткам собраны бумажки на обочинах, срезан высокий бурьян. На большее у женщин сил не хватает, а у администрации - внимания и денег.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!