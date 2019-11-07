07.11.2019 | 15:05

Жители Ладожской ходят на свой страх и риск, рассказала телезрительница. Ее маршрут пересекает проезжую часть в районе дома № 162, где автоматический регулировщик по какой-то причине погас.

«Говорят, вторую неделю», - рассказал мужчина.

«Я нечасто хожу сюда, но на прошлой неделе точно не работал, точно так же», - отметила пенсионерка.

«Да, уже где-то с неделю не работает, пропускают», - пояснил горожанин.

Многие согласны: проблемы есть, их нужно решать. Хотя серьезных претензий к автомобилистам не имеется.

«Пропускают всегда», - сообщила девушка.

«Сейчас прошла бы, ждала. А сколько в школу ходит детей! Вот школа, с детьми идут, может, и пропускают, но вот жди, когда машин нет здесь и там. За детей беспокоятся», - пожаловалась пензячка.

«Как сказать... пропускают они людей, но надо и самим еще быть бдительными, смотреть по сторонам. Даже если светофор работает, все равно надо всегда ходить аккуратно, потому что у нас давят обычно у светофоров. А почему светофор не ремонтируют - это мне непонятно», - подчеркнула женщина.

«Он всегда нужен - школа рядом», - заявил местный житель.