07.11.2019 | 15:16

Настороженно отнеслись пензенцы к новому тротуару на улице Белинского. В целом он большинство прохожих устроил. Но спуск от библиотеки имени М. Ю. Лермонтова на одноименную улицу показался неудобным - слишком покатым.

«По льду, конечно, будет скользко», - отметила горожанка.

«Пока еще не знаю, тоже думаю, что будет очень скользко», - предположила женщина.

Прежде на Белинского, как и на Лермонтова, лежал асфальт. На него никто особо не жаловался, разве что просили залатать немногочисленные ямы. Поворот с одной улицы на другую всех вполне устраивал. Теперь разница очевидна.

Если сравнивать, то заметна величина перепада по высоте на тротуаре, выложенном плиткой. Асфальтовая полоса огибала угол здания плавно и никого не раздражала.

«Я считаю, здесь ступеньки можно было бы сделать поудобнее уж. Здесь лед будет, скользко. Хотя бы несколько ступенек», - предложил мужчина.

Тут же к обсуждению подключились противники современного покрытия.

«Я вообще против плитки, потому что мы привыкли к асфальту, а так выбоины будут», - высказалась жительница Пенза.

«Здесь скользко всегда было, и при асфальте тоже. А этот кирпич недолговечный», - пояснил пенсионер.

Но тут - как в пословице: на вкус и цвет товарищей нет. А вот пологий спуск действительно может стать проблемой. Зима покажет, обоснованны ли претензии пензенцев.