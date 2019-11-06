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Из жизни | На улице Белинского на тротуаре скопилась жухлая листва

06.11.2019|14:52
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Осень прекрасна в клипах, а в реальности она выглядит иной раз непрезентабельно. В самом начале улицы Белинского листва почти целиком облетела с деревьев и скопилась внизу, пожухнув и совсем не украсив тротуар.

Рабочие собрали ее на площадке, где стоит памятник Виссариону Григорьевичу. У здания суда с ней успешно провел борьбу дворник. Остался участок, где бурая масса смерзлась и пластами прилипла к плитке.

«Где-то убирают лучше, где-то похуже, по всей видимости. В центре неплохо: облагораживается, нормально, красиво», - отметил горожанин.

Но как-то выбился из общей картины в центре Пензы именно этот уголок улицы Белинского. Один из прохожих заметил, что участок не подметали ни разу с тех пор, как положили новую плитку. Скоро ее никто не разглядит под толстым слоем листвы. Остатки облетят с деревьев и покроют тротуар плотным ковром.

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