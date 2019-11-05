05.11.2019 | 14:57

Новый тротуар от больницы имени Г. А. Захарьина к улице Лядова радует глаз, но при этом творящееся по сторонам заставляет задуматься, кто здесь ходит. Может, отремонтированной дорожкой пользуются не слишком воспитанные люди, а может, их провоцирует заросшая площадка. Летом наверняка мусор не виден в кустах, а осенью, когда листва опала, все стало заметно.

«Это не только здесь - вообще у нас вся страна так, везде помойка. Мне кажется, все дело в менталитете», - отметил житель Пензы Геннадий.

В итоге все впечатление от обновленного тротуара портится, хотя рабочие старались, укладывали свежий слой асфальта. Раньше ходить было неудобно.

«Сейчас лучше. Еще бы до самой поликлиники сделали, там дороги совсем нет: машины ездят и постоянно месят. Особенно после дождя на машине там делать нечего. Все дело в финансах, я так думаю, хотя кто его знает...» - пояснил мужчина.

Участок, параллельный тротуару, вероятно, стихийно укатан колесами авто. А официально признанная дорога ведет тысячи горожан к поликлинике, больнице и остановке общественного транспорта.