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Из жизни | На улице Ленина упавшие ветки обросли мусором

01.11.2019|15:13
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Настоящая свалка образовалась на пути из дворов на улице Ленина к основной дороге. Бросают все ненужное с торца дома № 22. Житель соседнего № 20 уверен: началось все не с пищевых отходов, а с сухих деревьев. Те роняли свои части или падали целиком, и кто-то посчитал скопище валежника отличным местом для мусора.

«Здесь никто ничего не опиливал, ветки деревьев сами падают, никто их не убирает. Бросают и мусор, и пакеты. Во дворе убираются раз в неделю. Мусорка здесь рядом, метров 30-40, всегда свободна, все нормально, но проходят мимо и бросают. Люди такие», - рассказал житель Пензы Александр.

Местные активисты предвидели такую картину, потому боролись за очистку зеленой зоны от мертвых насаждений. Но мало того что к ним не прислушались - коммунальщики не захотели предотвратить дальнейшие обрушения.

«Сухое дерево не сегодня завтра упадет на дом, на первый, второй и третий этажи. Как раз новые стекла поставили, все разобьет», - поделился опасениями мужчина.

Получается, две взаимосвязанные проблемы портят жизнь всем, кто живет и наверху, и внизу.

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