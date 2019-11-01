01.11.2019 | 15:13

Настоящая свалка образовалась на пути из дворов на улице Ленина к основной дороге. Бросают все ненужное с торца дома № 22. Житель соседнего № 20 уверен: началось все не с пищевых отходов, а с сухих деревьев. Те роняли свои части или падали целиком, и кто-то посчитал скопище валежника отличным местом для мусора.

«Здесь никто ничего не опиливал, ветки деревьев сами падают, никто их не убирает. Бросают и мусор, и пакеты. Во дворе убираются раз в неделю. Мусорка здесь рядом, метров 30-40, всегда свободна, все нормально, но проходят мимо и бросают. Люди такие», - рассказал житель Пензы Александр.

Местные активисты предвидели такую картину, потому боролись за очистку зеленой зоны от мертвых насаждений. Но мало того что к ним не прислушались - коммунальщики не захотели предотвратить дальнейшие обрушения.

«Сухое дерево не сегодня завтра упадет на дом, на первый, второй и третий этажи. Как раз новые стекла поставили, все разобьет», - поделился опасениями мужчина.

Получается, две взаимосвязанные проблемы портят жизнь всем, кто живет и наверху, и внизу.