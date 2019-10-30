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Из жизни | Дорога на улице Чехова изуродована ямами и выбоинами

30.10.2019|15:02
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Невероятно, но факт: в самом сердце областного центра, на улице Чехова, - ямы по щиколотку и выбоины по бампер. Этот проблемный участок начинается на Железнодорожной и заканчивается у выезда на Сурскую.

Старожилы вспомнили о двух попытках ремонта проезжей части.

«Они один раз приехали года два назад, ссыпали кучу не в яму, а на бугор, потом чуть расшвыряли, а яма как была, так и осталась. Бугор еще выше стал», - рассказал местный житель Николай Михайлович.

Вторая попытка удалась больше, потому что жители ее реализовали сами, со знанием дела.

«Вы посмотрите, мы вот здесь выкладывали кирпичи в яму своими руками, и я таскала по два кирпича. Это были старые кирпичи - здесь разбирали старое строение. Вековые кирпичи прижились в этой луже, они крепкие», - пояснила горожанка.

Мало того что асфальтировки не было несколько десятилетий, так еще и остатки покрытия раздавила тяжелая техника, когда ломала старые здания. И когда Сурскую ремонтировали, машины разбили участок на выезде с Чехова.

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