29.10.2019 | 15:01

В Пензе завершился месячник по благоустройству, а территория у дома № 33 на проспекте Строителей будто и не видела метлы и дворника. Газоны засыпаны бытовым мусором: грязные пакеты, пластиковые бутылки, - очевидно, отходы появились там давно. Местные жители уже смотрят на них сквозь пальцы.

«Ой, ужас! Да всегда было чисто, это что-то сегодня такая грязь», - объяснила горожанка.

А вот гости сразу обращают внимание на скопление мусора. Людмила Александровна считает, что виноваты не коммунальщики, а сами жильцы.

«Культура не привита у нас народу, не уважают чужой труд. Каждого бы заставить это все убрать, может быть, почувствовали бы», - отметила женщина.

Рядом со стихийной свалкой расположена территория школы № 64. Беспорядок ежедневно видят сотни детей, и ведь потом они будут следовать примеру взрослых.