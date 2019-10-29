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Из жизни | Пензячка пожаловалась на гнилое дерево на улице Леонова

29.10.2019|14:43
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Кот спит на мягкой подстилке из опавших листьев и не подозревает о грозящей опасности, а она есть, говорит Нина Федоровна с Леонова, 19, про то, что наверху.

«Деревья у нас с 1974 года, когда строились, сажали. Сейчас эти деревья пришли в негодность, они уже гнилые, сучки падают. Один ребенок прошел вовремя, сучок упал - ничего, травмы никакой не было. Машина стоит, ей стекло раскололо», - сообщила она.

Женщина пыталась предотвратить дальнейшие ЧП.

«Было написано заявление, чтобы с этими деревьями решили. Мне прислали письмо: решим этот вопрос в осенне-зимний период. В 2018 году я подавала заявление», - рассказала Нина Федоровна.

Но вопрос до сих пор так и не решен. Упавшие ветви остались лежать, а деревья - стоять до поры до времени.

«Идет сильный ветер, и все ветки падают. Боимся, что балкон разобьет и половину дома снесет», - выразила беспокойство горожанка.

К упавшим ветвям прибавился строительный мусор от офисного здания, которое реконструируется напротив. Это еще одна проблема, говорит активистка. Она понимает, что ремонт не завершен, но нужно постепенно вывозить отходы.

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