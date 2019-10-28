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Из жизни | На улице Рахманинова старый тополь грозит сбросить ветки на теплотрассу

28.10.2019|18:23
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Мощный тополь нахально вознамерился сложить свои ветки на надземную теплотрассу. Она протянута на выезде от дома № 38 на Рахманинова на основную дорогу. Дерево уже давно избавляется от лишних сучков: то там лежит один, то пара других поодаль.

Отросток, сломанный ветром, вот-вот оторвется. Но, кажется, некоторые даже не замечают опасности.

«Нет, не знаю, хожу и хожу», - отметила горожанка.

«Да, точно, запросто прогнет. Их вообще бы все срезать над теплотрассой», - подчеркнула прохожая.

«Ветка не сломает, а вот если дерево упадет, то тут будет много чего. Их надо маленько убрать, оставить корешки - они уже старые. Уже ломалось одно дерево», - рассказал мужчина.

Запущенной выглядит площадка, на которой растет этот и соседние великаны. За деревьями никто не следит, видимо, не уполномочили. Вот они и хулиганят, разбрасывая повсюду свои ветки, особенно мощный тополь.

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