Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|24 окт 2019|20:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  71.83  |  $  64.75

Из жизни | Внутридворовая дорога на Бородина, 20, похожа на распаханное поле

24.10.2019|18:06
Печать

Ноги можно переломать - так отзываются пензенцы, живущие на Бородина, 20, о внутридворовой дороге. Она служит и тротуаром, и проезжей частью, а выглядит словно перепаханное поле.

В 2019 году ситуация усугубилась: коммунальщики засыпали ямы дробленым асфальтом, но дожди закрепили его по-своему.

«Попросту засыпали крошкой, не стали асфальтировать или еще что-то делать. А тут - дожди, начало вымывать», - пояснил очевидец происходившего.

Дому новая дорога нужна еще и потому, что она избавит от подтопления. В мокрый сезон у подъездов разливается море. Ливневая канализация постоянно засоряется. В последний раз из-за асфальтовой крошки случилась очередная напасть.

«Ходим по краешку, вдоль заборчика. Где можно ногу поставить, там и ходим. Пять лет живу в этом доме - лучше не было на разу», - рассказала горожанка.

Больше всего взрослые переживают за детей и внуков. Рядом находится школа № 64, и скакать по лужам и ямам приходится именно молодому поколению.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!