24.10.2019 | 18:06

Ноги можно переломать - так отзываются пензенцы, живущие на Бородина, 20, о внутридворовой дороге. Она служит и тротуаром, и проезжей частью, а выглядит словно перепаханное поле.

В 2019 году ситуация усугубилась: коммунальщики засыпали ямы дробленым асфальтом, но дожди закрепили его по-своему.

«Попросту засыпали крошкой, не стали асфальтировать или еще что-то делать. А тут - дожди, начало вымывать», - пояснил очевидец происходившего.

Дому новая дорога нужна еще и потому, что она избавит от подтопления. В мокрый сезон у подъездов разливается море. Ливневая канализация постоянно засоряется. В последний раз из-за асфальтовой крошки случилась очередная напасть.

«Ходим по краешку, вдоль заборчика. Где можно ногу поставить, там и ходим. Пять лет живу в этом доме - лучше не было на разу», - рассказала горожанка.

Больше всего взрослые переживают за детей и внуков. Рядом находится школа № 64, и скакать по лужам и ямам приходится именно молодому поколению.