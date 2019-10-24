24.10.2019 | 12:55

Как бы хуже не стало, опасается активистка из дома № 19 на улице Леонова итогов благоустройства двора. Он попал в программу, в рамках которой здесь были уложены асфальт и бордюры.

Первый же дождь показал очевидные недостатки.

«Вода стоит болотом от начала до первого подъезда. Раньше дорога была плохая, вся разрытая, пройти было нельзя», - рассказала пензячка.

Новшества люди приняли со смешанными чувствами: вроде бы и хорошо, что появилось твердое покрытие, но ходить по нему нельзя из-за потопа.

«Мы обратились к тому поставщику, оттуда приходил человек, сделал на камне надсечки по всему двору, чтобы этой воды у нас не было. Отнесся с пониманием, сказал, что еще придут, если опять вода прибудет, и примут другие меры», - пояснила горожанка.

Проверить эффективность щелей между камнями возможности пока не представилось. Зато остался нерешенным другой вопрос.

«С обратной стороны ничего нет: ни земли не привезли, ни еще чего, чтобы заровнять. Дети идут по бордюрам и падают, могут и ногу сломать», - добавила активистка.

Женщина измерила глубину ложбинки. Под слоем листьев та оказалась еще больше, чем может показаться на первый взгляд. Между тем изначально обещали привезти землю, чтобы восстановить клумбы.