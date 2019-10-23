23.10.2019 | 12:50

На остановке в районе домов № 114 и 116 на улице Аустрина в направлении центра и знак есть, и заездной карман, а павильона нет. За спинами пассажиров - только заборы частных домов. Никаких навесов, даже под дерево не спрячешься.

«Здесь удобно: все едут в город, маршрутки № 5, 5к, 27, 71 идут. А с другой стороны - только 1-й троллейбус, и тот когда едет, когда нет. Долго ждать приходится, в дождь особенно тяжело», - рассказала местная жительница.

Даже площадку для пассажиров не предусмотрели. Есть рядом с заездным карманом участок грунтовой дороги, ведущей вглубь частного сектора, и узкая полоса земли между бордюром и забором.

В администрации города отчитались об установке около 30 новых остановочных павильонов вместо старых. Но об этом объекте никакой информации нет - даже в планах не значится.

Возможно, павильон не ставят из-за нехватки места. Но хотя бы какой-то навес власти могли бы предусмотреть, констатируют пензенцы.