Пензенское информационное агентство|18+|Среда|23 окт 2019|19:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+12oC
+13oC
Завтра | Ясно |
  71.70  |  $  64.50

Из жизни | На улице Аустрина на остановку забыли поставить павильон

23.10.2019|12:50
Печать

На остановке в районе домов № 114 и 116 на улице Аустрина в направлении центра и знак есть, и заездной карман, а павильона нет. За спинами пассажиров - только заборы частных домов. Никаких навесов, даже под дерево не спрячешься.

«Здесь удобно: все едут в город, маршрутки № 5, 5к, 27, 71 идут. А с другой стороны - только 1-й троллейбус, и тот когда едет, когда нет. Долго ждать приходится, в дождь особенно тяжело», - рассказала местная жительница.

Даже площадку для пассажиров не предусмотрели. Есть рядом с заездным карманом участок грунтовой дороги, ведущей вглубь частного сектора, и узкая полоса земли между бордюром и забором.

В администрации города отчитались об установке около 30 новых остановочных павильонов вместо старых. Но об этом объекте никакой информации нет - даже в планах не значится.

Возможно, павильон не ставят из-за нехватки места. Но хотя бы какой-то навес власти могли бы предусмотреть, констатируют пензенцы.

0
0
0
0
 
Гость|23.10.2019 19:22|

и так сойдёт для нелюдей - смысл работы чиновников.

Гость|23.10.2019 19:53|

И на улице Кирова, на остановке "Площадь Ленина",

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!