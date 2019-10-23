23.10.2019 | 13:03

Почти месяц обитатели второго подъезда дома № 136 на проспекте Победы вдыхают крайне неприятные запахи. Впрочем, их ощущают все местные, но именно во втором подъезде самая высокая концентрация.

«Сначала из одного места потекло, потом из другого, я вызвала аварийку. Он приехал, говорит: у вас колодец забит корнями. Сунули туда трос, ничего не смогли и уехали. И все!» - рассказала пенсионерка.

С приездом съемочной группы «Службы 11» совпало начало работы за домом. Представители управляющей компании спилили тополь высотой метров 15 (громадный был - не обхватишь) и попытались добраться до разрушенной трубы. Дело непростое: корни глубоко вросли в почву.

Как рассказали представители управляющей компании, возникло много сложностей, прежде чем появилась возможность поменять трубу. Во-первых, требовалось разрешение на ликвидацию дерева, во-вторых, нужна была автовышка с подходящей высотой подъемника.

В-третьих, не так легко попасть на территорию учебного заведения, где рос злополучный тополь и расположен колодец, почти целиком разрушенный мощными корнями.

Изначально виноват тот, кого посетила неудачная идея посадить дерево рядом с канализационной шахтой. Никто не мог предусмотреть полвека назад, что тополь окажется таким коварным.