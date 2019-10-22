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Из жизни | В Коммунистическом проезде начали сносить последний дом

22.10.2019|12:50
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Подходит к концу история Коммунистического проезда. Последний дом, № 11а, начали разбирать. Рабочие сняли доски кровли, раскидали их повсюду, и теперь всем ясно: процесс пошел.

Дом примечателен тем, что в нем до последнего жил собственник одной из квартир. Остальных расселили несколько лет назад.

Мужчина не просто жил - он фактически держал оборону днем и ночью: желающих посетить опустевший дом было много. Протянул колючую проволоку, установил камеру видеонаблюдения.

Собственник не соглашался с условиями переселения из аварийного здания и долго судился. Из-за этого никак не решалась судьба участка, предлагаемого мэрией застройщикам для освоения.

«Неделю назад начали разбирать крышу, обесточили, отключили газ», - рассказывал неуступчивый жилец.

Как пояснили в администрации Пензы, с мужчиной все же заключили договор мены и дом стало можно сломать. Таких тут в округе было около десятка по разным адресам. Кто-то вспоминает о них с ужасом (шумные обитатели были), кто-то - с теплотой.

«Нормально жили все, буйных не было. Дома старые были, без канализации, без ничего, вот их и снесли», - пояснила старожил района.

Участок преобразится кардинально: здесь предполагается застройка домами выше пяти этажей с магазинами и офисами.

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Гость|22.10.2019 19:08|

И все придомовые территории у пятиэтажек отожмут))))

Гость|22.10.2019 19:27|

Ждите пару башен беспонтовых, вот тогда очень хорошо будет!

Гость|22.10.2019 19:28|

Мужик сильный , долго оборону держал и добился своего. Ему квартиру трёшку в центре дали и компенсацию 2780000 рублей за моральный ущерб, считай что 3 ляма дополнительно к квартире получил.

Гость|22.10.2019 19:31|

Две трёшки.

Гость|22.10.2019 19:35|

Каждое утро у дома разборки(на каком основании,я там живу,кто вам позволил)аж мимо ходить страшно...

полиция -каждый день приезжает... одни разборки.

Ни заборов ни ограждений- просто рушат строение и разбрасывают по округе!!!

Имя: Гость
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