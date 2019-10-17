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Из жизни | На улице Островского оставили недоделанной остановку транспорта

17.10.2019|13:31
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На улице Островского уложен асфальт, поставлены бордюры, сделана дорожная разметка, обустроены подъездные пути к каждому дому, насыпана щебенка. Даже впервые за долгие годы появилась остановка общественного транспорта.

Но к ней есть претензии. Во-первых, площадка узка, много людей не уместится.

Во-вторых, прилегающее пространство оставляет желать лучшего.

«Яма засыпана черноземом. Я просил мастера насыпать туда щебенки или асфальтовой крошки и укатать. Приятней бы глазу стало. А так все хорошее стало безобразием», - рассказал неравнодушный местный житель Анатолий Петрович.

Подойти к остановке во время осадков, не испачкавшись, нельзя. Пенсионер все-таки уговорил мастеров насыпать немного асфальтовой крошки, но до тротуара довести не получилось.

«Пойдут дожди, все размоет, и будет тут одна грязь. Дети бегом бегут, бывает, в темноте, все перепачкаются. Я просил добавить щебенки - ее же куча осталась, вон у столба лежит, - а сверху добавить еще крошки асфальтовой. Тут бы и пары ковшей хватило», - рассудил горожанин.

Кроме всего прочего, в упадок пришла тропинка от улицы Островского к улице Есенина. Ею пользуются многие, ведь ведет она как раз к остановке, но асфальта тут никогда не было. Было бы хорошо, если бы запланировали ремонт и этой дорожки.

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