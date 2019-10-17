17.10.2019 | 14:16

Случайно зашедшим во двор дома № 97а на улице Калинина людям местные подскажут, как пройти по дороге, залитой водой так, что шагнуть некуда. Брод на самом деле есть, но его расположение надо знать. Секретом владеют те, кто не один год переживает потопы.

«В дожди вода доходит прямо до дверей. Так что из подъезда надо идти или сразу по отмостке, или прямо по краешку. Под водой колодец прячется, его по окантовке видно, лучше не наступать», - провел инструктаж пенсионер.

Опасное место не единственное. Рядом участок, скользкий из-за грязи и сырых листьев. Немало на нем людей падало.

«Дальше надо аккуратно, приставными шажочками. Можно по газону обойти, только там грязно. Вообще вода потихоньку спадает, так что ничего, пройти получается», - уточнил местный житель.

В прежние времена осадки поднимались до такого уровня, что попадали в подвал. Сейчас таких проблем нет, люди научились отводить воду от дома.

Зато она стоит на детской площадке. Новые игровые элементы ржавеют без дела: родители детей сюда не водят.