В Засечном ради троллейбусов хотят расширить 1,5 км дороги

16.04.2024 | 15:35

Участок улицы Ново-Терновской от Центральной (Пенза) до Алой (Засечное) введут в эксплуатацию в июне. Об этом сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

«Уже там будут четыре полосы движения, тротуары, освещение. Мы этот узел приведем в порядок, разгрузим, и пробок будет меньше, и комфортнее будет ездить», - заверил чиновник.

По его словам, в том же месяце готовятся сдать транспортно-пересадочный узел (ТПУ), строящийся в Засечном.

«Там троллейбусы будут. Есть задумка со временем и здесь (по Ново-Терновской. - Прим. ред.) троллейбус пустить, а его не пустишь по той дороге, которая сейчас идет в сторону Шемышейки», - констатировал Александр Гришаев.

Поэтому в планах - продолжить ремонт Ново-Терновской «до ТПУ или даже до перемычки, которая идет от дороги до улицы Олимпийской». Расширить хотят около полутора километров проезжей части.

«Пока ищем источник финансирования. Возможно, этот год, но с прицелом на дальнейший пятилетний план», - заключил министр, имея в виду сроки.