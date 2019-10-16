16.10.2019 | 14:13

Контейнерную площадку за домом № 105 на проспекте Победы местные жители сравнивают с айсбергом: у нее, как у ледяной глыбы, есть видимая часть и скрытая, причем последняя намного больше первой.

Если подойти к мусорке спереди, то заметны грязь, переполненные баки, поломанная изгородь, ветки, которых довольно много. Но на порядок мощнее, в человеческий рост, возвысилась куча вдоль тропинки, ведущей к школе.

«Незнамо откуда этих кустов навозили. У нас тут спиленного нет ничего, значит, привезли и свалили», - рассудила пенсионерка.

Опасность очевидна - сухие растительные отходы могут загореться.

«Кто папиросу бросит - вот тебе и пожар, пожалуйста. А рядом школа», - указала пензячка.

Люди, глядя на подобную картину, начинают анализировать ситуацию.

«Пока деньги с нас не брали, было намного чище, в тысячу раз! Дворник есть, он собирает с земли что высыпалось и в бак кладет», - пояснили местные жительницы.

Так называемые крупногабаритные отходы - не к дворнику вопрос. По закону ветки и строительный хлам обязаны вывозить или районная администрация, если земля муниципальная, или управляющая компания, если территория придомовая.