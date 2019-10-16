Пензенское информационное агентство|18+|Среда|16 окт 2019|19:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+10oC
+11oC
Завтра | Ясно |
  71.72  |  $  64.81

Из жизни | На проспекте Победы свалка веток стала в человеческий рост

16.10.2019|14:13
Печать

Контейнерную площадку за домом № 105 на проспекте Победы местные жители сравнивают с айсбергом: у нее, как у ледяной глыбы, есть видимая часть и скрытая, причем последняя намного больше первой.

Если подойти к мусорке спереди, то заметны грязь, переполненные баки, поломанная изгородь, ветки, которых довольно много. Но на порядок мощнее, в человеческий рост, возвысилась куча вдоль тропинки, ведущей к школе.

«Незнамо откуда этих кустов навозили. У нас тут спиленного нет ничего, значит, привезли и свалили», - рассудила пенсионерка.

Опасность очевидна - сухие растительные отходы могут загореться.

«Кто папиросу бросит - вот тебе и пожар, пожалуйста. А рядом школа», - указала пензячка.

Люди, глядя на подобную картину, начинают анализировать ситуацию.

«Пока деньги с нас не брали, было намного чище, в тысячу раз! Дворник есть, он собирает с земли что высыпалось и в бак кладет», - пояснили местные жительницы.

Так называемые крупногабаритные отходы - не к дворнику вопрос. По закону ветки и строительный хлам обязаны вывозить или районная администрация, если земля муниципальная, или управляющая компания, если территория придомовая.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!