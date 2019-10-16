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Из жизни | На Карпинского, 22а, коммунальная авария лишила жильцов света

16.10.2019|13:31
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Почти все жильцы дома № 22а на Карпинского пережили не самый легкий день, особенно страшно было на первом этаже. Ближе к утру квартиры заполнил пар.

«Когда я всех собирала, меня просто трясло, это ужас какой-то!» - рассказала старшая по дому № 22а на ул. Карпинского Евгения Анатольевна.

«Мы всю ночь как на вибраторе сидели! Трубы гремят, шум страшный, давление поднимается - безобразие!» - возмутился Вениамин Егорович.

Люди начали выяснять, что происходит, и обнаружили, что из щитовой под лестницей на первом этаже выбивается пар. Перепугались, что случится самое страшное с проводкой, и стали обрывать телефон аварийно-диспетчерской службы управляющей компании «Жилфонд Железнодорожного района».

«Приехали электрики, посидели минут 20, отключили свет. В результате мой муж застрял в лифте, а там пар, с мужем плохо стало. Хорошо, его освободили», - отметила Евгения Анатольевна.

Слесарь аварийной бригады приехал, когда смог освободиться. Вызовов много.

«Фиксируем время: двадцать шесть минут десятого. Я звонила два часа назад», - прокомментировала старшая по дому.

Отключать понадобилось в подвале. Слесарь быстро скрылся в темных недрах, сопровождаемый громким возмущением местных жителей. Их понять можно: испугались, натерпелись, в доме свет отключили на неопределенный срок и неизвестно, что творится в подземелье. Мастер сказал, что в трубах выбило важную деталь.

«Мы сами передаем в управляющую компанию, в МУП, и они там сами решают вопрос: кого нанимали, на гарантии работа или нет», - пояснил он жильцам.

Пар больше не идет, но теперь активистам Карпинского, 22а, необходимо держать на контроле вопрос с ремонтом сетей. Провести еще какое-то время на нервах, в пару и без света никому не хотелось бы.

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